Складно знайти навіть вцілілу стіну: Волошин розповів, що відбувається у Гуляйполі

Частину населеного пункту, куди противник не зміг зайти штурмовими групами, він замінував дистанційно.

У місті Гуляйполе на Запоріжжі не залишилося жодної вцілілої будівлі через масовані обстріли російських окупантів, які застосовують, у тому числі авіацію та ударні дрони.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у Гуляйполі масштабні руйнування. За його словами, у місті майже не залишилося вцілілих будівель - населений пункт фактично знищений, а заяви про нібито "мирне життя" там не відповідають дійсності.

"У Гуляйполі не залишилося не те що вцілілого будинку, там проблематично знайти вцілілу стіну… Якщо росіяни привели туди якихось колаборантів та відзняли, що це - мешканці Гуляйполя, то не вірте цьому - там немає мешканців", - наголосив Волошин.

Він зазначив, що російські війська активно мінують місцевість і намагаються просуватися вперед, через що бойові дії точаться у так званій "сірій зоні", де фактично немає стабільної лінії фронту. Як зазначив речник, немає такого поняття як "чітка лінія фронту" - це, скоріш, "сіра зона", яка постійно зростає.

"Та частина Гуляйполя, куди противник не зміг зайти своїми штурмовими групами, він просто замінував. Дистанційно замінував вулиці, двори, дороги, навіть подвір’я - щоб не могли просунутися... І зараз туди заходять і наші, і ворожі штурмові групи. Десь вони підриваються, десь працює по них авіація, безпілотні літальні апарати", - сказав Волошин.

У Гуляйполі досі залишаються українські позиції, а штурмові підрозділи продовжують проводити розвідувально-пошукові операції як у самому місті, так і на прилеглих територіях. Волошин зазначив, що, попри складну ситуацію з логістикою, українські військові забезпечуються боєприпасами та продовольством. Також тривають ротації підрозділів і евакуація особового складу.

Ситуація на півдні - що відомо

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомляв, що на півдні найбільше бойових зіткнень фіксується саме на Гуляйпільському напрямку. Окупанти намагаються відрізати українську логістику, знищити оборонні позиції ВСУ та йти у штурм.

За словами речника, ситуація там непроста, російські загарбники намагаються отримати будь-яку перевагу. В основному, бойові зіткнення зафіксовані на південний захід від Гуляйполя, де противник прагне прорватися.

