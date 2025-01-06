Діденко також попереджаэ про рвучкий та сильний вітер.

Погода на початку нового тижня в Україні буде мокрою, але теплою. Таким прогнозом поділилась відома синоптикиня Наталія Діденко.

Так, вона зазначає, що вже у понеділок, 6 січня, температура повітря підвищиться до +1…+5 градусів, а 7-го січня - до +5…+12 градусів.

"Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ - бо ж потепліє", - прогнозує синоптикиня.

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Вона також попереджає про рвучкий та сильний вітер південних напрямків.

У Києві завтра стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів, а у вівторок – і до +7 градусів. Очікується поривчатий вітер південно-західного напрямку і мокрий сніг з переходом у дощ.

Погода у січні

Як прогнозує народний синоптик Володимир Деркач, січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче мінус 15°C.

Водночас із середини місяця він прогнозує посилення опадів.

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