Завтра українцям варто готуватися до вологої і прохолодної погоди, зазначає синоптикиня.

У четвер, 9 травня, над південною частиною України сформується циклон, який разом з атмосферними фронтами зумовить дощову та вологу погоду в більшості регіонів країни.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, завтра у Карпатах йтиме мокрий сніг, а в центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. Водночас на Волині, Рівненщині, а вдень і в більшості західних регіонів - без істотних опадів.

Температура буде вкрай різною залежно від регіону:

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захід, північ та більшість центральних областей - +10…+14°C;

південна частина - +12…+16°C, Запоріжжя - до +18°C;

Крим - +17…+20°C;

схід України - +16…+21°C.

У столиці прогноз на дощі поки невизначений.

"Основна зона опадів 9-го травня торкатиметься столиці, як гойдне - може бути щільніший дощ, а може невеликий. Ювелірна робота", - зазначила Діденко.

Проте синоптикиня радить готуватись до прохолоди: +10…+11°C і вологої погоди.

У подальші дні волога погода в Україні домінуватиме, ночі залишатимуться холодними, а при проясненнях можливі заморозки. Водночас вдень очікується невелике потепління до +12…+18°C, що зробить погоду трохи комфортнішою.

Погода в Україні

У четвер, 8 травня, в Україні очікується "суха пауза". Дощі практично залишать нашу країну, короткочасні опади вірогідні лише на Прикарпатті, в Донецькій і Луганській областях. Температурана заході впаде до +9°...+11°, на решті території буде від +12° до +19°.

Як зазначає синоптикиня Наталія Діденко, надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами.

"Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - сказала експертка з погоди.

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