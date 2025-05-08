У четвер, 9 травня, над південною частиною України сформується циклон, який разом з атмосферними фронтами зумовить дощову та вологу погоду в більшості регіонів країни.
Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, завтра у Карпатах йтиме мокрий сніг, а в центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. Водночас на Волині, Рівненщині, а вдень і в більшості західних регіонів - без істотних опадів.
Температура буде вкрай різною залежно від регіону:
- захід, північ та більшість центральних областей - +10…+14°C;
- південна частина - +12…+16°C, Запоріжжя - до +18°C;
- Крим - +17…+20°C;
- схід України - +16…+21°C.
У столиці прогноз на дощі поки невизначений.
"Основна зона опадів 9-го травня торкатиметься столиці, як гойдне - може бути щільніший дощ, а може невеликий. Ювелірна робота", - зазначила Діденко.
Проте синоптикиня радить готуватись до прохолоди: +10…+11°C і вологої погоди.
У подальші дні волога погода в Україні домінуватиме, ночі залишатимуться холодними, а при проясненнях можливі заморозки. Водночас вдень очікується невелике потепління до +12…+18°C, що зробить погоду трохи комфортнішою.
Погода в Україні
У четвер, 8 травня, в Україні очікується "суха пауза". Дощі практично залишать нашу країну, короткочасні опади вірогідні лише на Прикарпатті, в Донецькій і Луганській областях. Температурана заході впаде до +9°...+11°, на решті території буде від +12° до +19°.
Як зазначає синоптикиня Наталія Діденко, надалі в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами.
"Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - сказала експертка з погоди.