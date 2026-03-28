В Україні в одній із областей стався землетрус (карта)

Природний катаклізм стався сьогодні увечері.

28 березня о 19:50 Головним центром спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, був зареєстрований землетрус в Полтавської області.

Про це повідомили у самому Центрі. У ГЦСК додали, що землетрус стався на території Мачухівськоі територіальної громади.

Зазначається, що він був магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр - на глибині 8 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - зазначили там.

Землетруси в Україні: останні випадки

Пізно ввечері 4 лютого в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались на території Чернівецької області. Тоді згідно з інформацією ГЦСК, землетрус було зареєстровано о 23:44:36. Зазначалось, що він стався на глибині 3 км, а його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

2 лютого в Азовському морі стався сильний землетрус, який відчувався в декількох областях України та на тимчасово окупованих територіях. За даними Volcano Discovery, землетрус магнітудою 4,8 стався за 82 км на північний захід від Керчі. Підземні поштовхи зафіксували о 11:47.

А 10 олютого стався землетрус у місті Мукачево Закарпатської області. Тоді повідомлялось, що землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера було зареєстровано о 12:47.

