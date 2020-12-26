Через повінь в англійському графстві Бедфордшир евакуюють людей (фото)
Поліція зв'язалася з людьми, які живуть уздовж річки Грейт-Уз, і попередила про серйозну небезпеку.
Східна Англія переживає сильні повені, що почалися після проливних дощів. Людей, які проживають в більш ніж 1,3 тис. будинків в Бедфордширі, закликали покинути їх через погіршення ситуації з підйомом води.
На Фіджі нальотів потужний ураган, є жертви (фоторепортаж, відео)"За повідомленням пожежної служби Бедфордшира, створені евакуаційні центри для надання допомоги постраждалим від повені на річці", - йдеться в повідомленні, передає 112.ua з посиланням на BBC News.
Так, поліція зв'язалася з людьми, які живуть уздовж річки Грейт-Уз, і попередила про серйозну небезпеку. Протягом усього Різдва пожежники вивозили людей на човнах у безпечні місця.
Агентство з охорони навколишнього середовища Бедфордшира заявляє, що нинішні повені будуть найсильнішими в графстві за останні кілька років.
Видання додає, що в даний час в Бедфордширі через Covid-19 діють карантинні обмеження четвертого рівня - "залишайтеся вдома", що забороняють змішування сімей, але ситуація з повінню викликає більш серйозну небезпеку, і людей доводиться розміщувати в будинках родичів і друзів, щоб перечекати стихійне лихо.
Інші новини погоди
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк+4°... -3°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+3°... -3°
- Луганськ+3°... -4°
- Луцьк+2°... -3°
- Львів+1°... -4°
- Миколаїв+4°... -2°
- Одеса+5°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне+1°... -4°
- Сімферополь+12°... +3°
- Суми0°... -5°
- Тернопіль+1°... -4°
- Харків+2°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+2°... -3°