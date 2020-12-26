Через повінь в англійському графстві Бедфордшир евакуюють людей (фото)

Поліція зв'язалася з людьми, які живуть уздовж річки Грейт-Уз, і попередила про серйозну небезпеку.

В англійському графстві Бедфордшир евакуюють людей \ фото REUTERS

Східна Англія переживає сильні повені, що почалися після проливних дощів. Людей, які проживають в більш ніж 1,3 тис. будинків в Бедфордширі, закликали покинути їх через погіршення ситуації з підйомом води.

Читайте також На Фіджі нальотів потужний ураган, є жертви (фоторепортаж, відео)"За повідомленням пожежної служби Бедфордшира, створені евакуаційні центри для надання допомоги постраждалим від повені на річці", - йдеться в повідомленні, передає 112.ua з посиланням на BBC News.

Так, поліція зв'язалася з людьми, які живуть уздовж річки Грейт-Уз, і попередила про серйозну небезпеку. Протягом усього Різдва пожежники вивозили людей на човнах у безпечні місця.

Людей попередили про серйозну небезпеку \ фото REUTERS

Агентство з охорони навколишнього середовища Бедфордшира заявляє, що нинішні повені будуть найсильнішими в графстві за останні кілька років.

Видання додає, що в даний час в Бедфордширі через Covid-19 діють карантинні обмеження четвертого рівня - "залишайтеся вдома", що забороняють змішування сімей, але ситуація з повінню викликає більш серйозну небезпеку, і людей доводиться розміщувати в будинках родичів і друзів, щоб перечекати стихійне лихо.

Нинішні повені будуть найсильнішими в графстві за останні кілька років / фото REUTERS

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