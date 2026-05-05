Європа не має іншого шляху: у Німеччині зробили гучну заяву про військовий досвід України

У Німеччині закликали країни ЄС переймати український досвід впровадження інновацій.

Оскільки Вашингтон прагне скоротити свою військову присутність у Європі, континенту необхідно звернути увагу на Україну і повчитися у її революції у сфері оборонних технологій, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Ми повинні розглядати це як поновлений заклик до швидшої розробки та розгортання наших власних доступних потужностей, іншого шляху просто немає", – підкреслив Вадефуль в Афінах, куди він прибув для участі в переговорах щодо військового співробітництва зі своїми грецькими колегами. За його словами, приклад України показує, що військовий потенціал може бути розроблений і наданий набагато швидше, ніж європейці практикували в останні десятиліття, пише Politico.

Вадефуль не самотній у закликах до подальших інвестицій у сучасні дрони, подібні до тих, що розробила Україна. Під час великих військових навчань у Шампані минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон аналогічним чином вказав на важливість технологій безпілотників для національної оборони.

Дрони, які, як продемонструвала Україна, можуть бути виготовлені швидко і добре показують себе проти дорожчих технологій, особливо актуальні зараз, коли Європа прагне прискорено зміцнити свою оборону проти Росії на тлі дистанціювання США.

Скорочення американської присутності в Європі

Минулого тижня Пентагон оголосив про виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини протягом наступного року. Ця новина з'явилася на тлі загострення конфлікту між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що у Вашингтона немає чіткої стратегії щодо припинення війни в Ірані і що Тегеран "принижує" США.

Трамп також пригрозив вивести американські війська з Іспанії та Італії, лідери яких також критично ставилися до війни в Ірані. Крім того, президент США давно обмірковував вихід з НАТО.

У підсумку Вадефуль спробував применшити загрозу масштабного виведення американських військ з Європи і висловив упевненість у здатності Альянсу до конвенційного стримування.

"Я твердо переконаний, що США цінують значення та важливість НАТО, зокрема для власної безпеки", – пояснив він, додавши, що впевнений у збереженні потенціалу стримування альянсу, незважаючи на зміни. Крім того, він також зазначив, що Берлін досі намагається визначити, які саме рішення ухвалив Вашингтон і які важелі впливу на ці заходи має його країна.

