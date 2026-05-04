У Росії затримали генерального директора заводу, на якому виробляють ракети 'Сармат'

У Красноярську наприкінці квітня затримали генерального директора стратегічного підприємства "Красмаш" Олександра Гаврилова. Його підозрюють у розтраті коштів та отриманні хабара.

За даними джерел The Moscow Times, йдеться про можливий хабар у розмірі близько 3 мільйонів рублів.

Гаврилова взяли під варту, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО ще наприкінці минулого місяця. Зараз він перебуває в одному з ізоляторів Красноярська.

Затримання відбулося після того, як Гаврилов подав заявку на участь у праймеріз партії "Єдина Росія". Повідомляється, що правоохоронні органи працювали на території підприємства протягом двох тижнів до арешту.

Акціонерне товариство "Красмаш" входить до структури "Роскосмосу" і вважається одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Завод спеціалізується на виробництві стратегічного озброєння, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет РС-28 "Сармат". Також підприємство випускає компоненти космічної техніки.

У квітні підприємство потрапило під розширені санкції Європейського Союзу через участь у забезпеченні стратегічних ядерних сил.

Сам Гаврилов планував брати участь у виборах до Законодавчих зборів Красноярського краю і зареєструвався для участі у внутрішньопартійному відборі незадовго до затримання.

Виробництво ракет у Росії

Слід зазначити, що Росія намагається збільшити кількість вироблених ракет і дронів. У планах – до 4 тисяч ракет на місяць – довоєнне виробництво. Наразі ця цифра удвічі нижча.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ повинна відновити виробництво ракет малої та середньої дальності і приймати рішення про те, де їх розміщувати, щоб уникнути ударів ЗСУ. За його словами, "США розміщують свої ракети... у різних регіонах світу", і це "викликає занепокоєння".

