Китай розпочав навчання із використанням штурмових вертольотів Z-20T

Китайські військові почали використовувати нові штурмові вертольоти Z-20T в рамках бойової підготовки, спрямованої на відпрацювання повітряно-штурмових операцій.

Навчання включають сценарії швидкого перекидання підрозділів, польоти на малих висотах із використанням рельєфу місцевості для маскування, а також десантування в складних умовах, повідомляє Army Recognition.

Під час тренувань відпрацьовується оновлений формат дій: прискорена посадка особового складу, приховане просування на низькій висоті та висадка бійців за допомогою тросів у місцях, де посадка неможлива, йдеться у публікації.

Згідно з інформацією видання, Z-20T застосовується не тільки як транспортний засіб, але й як багатофункціональна штурмова платформа з озброєнням і сенсорними системами. Під час навчань він діє спільно з ударними вертольотами Z-10: одні забезпечують вогневу підтримку та прикриття, інші – доставку десанту та розвідку в зоні операції.

Напередодні Китай вперше продемонстрував танк Type 100 (ZTZ-100) в умовах оперативної підготовки, а також оприлюднив перший короткий огляд його внутрішнього устрою. Слід зазначити, що востаннє машина демонструвалася лише на параді та в обмежених публічних показах у 2015 році.

Крім того, видання The Wall Street Journal на основі аналізу російських дронів з України повідомило про перевагу Китаю у виробництві сучасних безпілотників.

