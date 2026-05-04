Дубай відновлює авіасполучення після хаосу на Близькому Сході, - Business Insider

Аеропорти Дубая, такі як Dubai International Airport (DXB) та менший Al Maktoum International Airport, офіційно оголосили про початок масштабного відновлення польотів після критичного падіння трафіку, пише Business Insider.

Як зазначила компанія Dubai Airports у соцмережі Х, після повного відновлення повітряного простору над ОАЕ операції поступово масштабуються. Зокрема, збільшується кількість рейсів відповідно до доступних регіональних маршрутів, що дозволяє поетапно відновлювати розклади.

Генеральний директор Dubai Airports Paul Griffiths заявив, що аеропорти працюють над задоволенням зростаючого попиту, хоча певні обмеження маршрутів у регіоні все ще зберігаються.

Це відбувається після того, як DXB – один із ключових світових транзитних хабів – зафіксував різке скорочення пасажиропотоку в березні. Після початку війни між Іраном, Ізраїлем та США, з 28 лютого, аеропорт обслужив лише 2,5 млн пасажирів, що на 65,7% менше порівняно з березнем 2025 року.

Повітряний простір над кількома ключовими транспортними вузлами Близького Сходу протягом кількох місяців залишався частково закритим через обміни ракетними та дроновими ударами. На початку березня в регіоні застрягли десятки тисяч мандрівників.

Крім того, Іран здійснив атаки на низку американських посольств і військових баз у регіоні Перської затоки. У березні влада США закликала своїх громадян залишити регіон і досі рекомендує утриматися від поїздок до ОАЕ.

