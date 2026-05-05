Росія завдала подвійного удару по Полтавщині: є загиблі та десятки поранених

Двоє загиблих та понад 20 постраждалих - рятувальники.

Росія вночі масовано атакувала Полтавську область ракетами та ударними БпЛА, є влучання у об’єкт газопостачання, багато загиблих та поранених.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі.

"Відомо про 4 загиблих. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна допомога", - повідомив він.

Відео дня

Також внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Більшість жертв удару - рятувальники

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, Росія здійснила подвійний удар. Спочатку ворог атакував обʼєкт газовидобування, а коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, РФ ще раз вдарила по людях ракетою.

Внаслідок отриманих травм загинули двоє рятувальників та 23 рятувальники отримали травми. Троє з них у важкому стані, медики борються за їхні життя.

За даними голови МВС, загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів.

Також серед загиблих - пожежний-рятувальник Дмитро Скриль. На службі в ДСНС він понад 20 років, неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

Також загинули 2 працівники об'єкта, ще 8 поранені.

Російські удари по Україні

За минулу добу Росія атакувала п'ять об'єктів державної енергетичної компанії "Нафтогаз" у Сумській та Харківській областях.

А 3 травня росіяни завдали удару поблизу АЗС у Дніпропетровській області, пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. Серед поранен 10-річний хлопчик та вагітна жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: