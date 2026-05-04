Фіцо підтвердив візит до Москви, але на параді не з’явиться

Фіцо спростував заяви Кремля і не братиме участі в параді 9 травня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня і проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, однак не буде присутній на військовому параді, присвяченому Дню Перемоги.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах саміту Європейського політичного співтовариства, уточнивши, що його візит не передбачає участі в офіційних урочистостях, передає SME.

Раніше в Кремлі заявляли, що Фіцо буде серед іноземних гостей параду 9 травня. Однак сам прем'єр спростував цю інформацію. За його словами, програма візиту обмежиться покладанням квітів до пам'ятника Невідомому солдату та короткою зустріччю з Путіним.

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії... і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не піду на жоден військовий парад", – заявив Фіцо.

Прем'єр також прокоментував критику з боку європейських інститутів у зв'язку з його поїздкою до Росії. Він підкреслив, що не має наміру змінювати своє рішення:

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління".

Поїздка Фіцо до Москви

Повідомляється, що низка країн, зокрема держави Балтії, відмовилися надати дозвіл на проліт літака словацького прем'єра. Пізніше Чехія все ж надала дозвіл на транзит. Раніше аналогічна ситуація вже траплялася: тоді маршрут рейсу до Москви пролягав через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.

Минулого року Фіцо та президент Сербії Александар Вучич стали єдиними європейськими лідерами, які відвідали Москву на рівні глав держав під час заходів 9 травня.

