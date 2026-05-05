Естонія підтримує удари по РФ, але звернулася з проханням до України, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Естонії назвав інциденти з безпілотниками провиною Кремля, й додав, що Росія атакувала українські "цивільні об’єкти, які жодним чином не є військовими цілями".

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив свою підтримку кампанії Києва з нанесення ударів по російських портових об'єктах у Балтійському регіоні після того, як українські безпілотники знову залетіли на територію Естонії та Фінляндії, повідомляє Bloomberg.

"Для нас цілком зрозуміло, що Україна захищає себе і знищує російську машину для заробляння грошей, зокрема різні портові об'єкти, в рамках самооборони", - заявив Міхал під час саміту Європейського політичного співтовариства в столиці Вірменії Єревані.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Естонії назвав ці інциденти, зрештою, провиною Кремля, додавши, що Росія атакувала українські "цивільні об’єкти, які жодним чином не є військовими цілями".

Додається, що країни Європейського Союзу нещодавно зазнали низки вторгнень безпілотників у їхній повітряний простір, оскільки Україна розширила свої удари вглиб території Росії, націлившись на порти та енергетичну інфраструктуру поблизу кордону трьох балтійських країн та Фінляндії.

В статті розповідається, що в березні дрон врізався у димар естонської електростанції, що спричинило розсилку SMS-повідомлень про надзвичайну ситуацію по всій країні. В неділю, 3 травня, безпілотники знову порушили повітряний простір Естонії та Фінляндії, однак шкоди не заподіяли.

Водночас глава уряду закликав докласти зусиль, щоб безпілотники не зачіпали територію Естонії.

"Наше просте прохання або послання полягає в тому, що уламки війни не повинні потрапляти в наш повітряний простір", - заявив Міхал.

Фінляндія, ще один відданий союзник України та критик Росії, дотрималася аналогічного балансу, коли прем’єр-міністр Петтері Орпо у неділю в Єревані поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Проте, за даними фінської телерадіокомпанії YLE, Орпо також назвав ці вторгнення "неприйнятними".

Прем'єр-міністр Естонії визнав, що країни-члени ЄС і НАТО, які межують з Росією та Україною, стикаються з технічними труднощами у відстеженні та збиванні низьколітаючих військових дронів, що перетинають їхні кордони.

За словами Міхала, Естонія закуповує нові радіолокаційні системи та вже має засоби протиповітряної оборони.

Естонія та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідності майбутнього діалогу з Росією. Каріс також заявив про "втрачені можливості" для переговорів на початку війни. Цахкна зазначив, що позиції президента суперечать зовнішній політиці Естонії. Він наголосив, що це "дає Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми". Примітно, що не тільки політики коаліції, а й лідери опозиції зайняли подібну позицію. Зокрема, голова опозиції Ісамаа Урмас Рейнсалу зазначив, що вторгнення Росії в Україну - це не вина Європи.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував фінансувати відбудову України за рахунок мит на російський імпорт. Окрім цього, Міхал закликав посилити візові обмеження для росіян, причетних до війни. Він наголосив, що вартість відновлення зруйнованої інфраструктури та знищених міст України обчислюється сотнями мільярдів євро. За його словами, про протребу обкласти митом російські товари говорять у різних колах і на різних зустрічах. Примітно, що сім країн, зокрема Естонія, ще в листопаді закликали запровадити мита на російську продукцію – таку, як сталь і добрива.

