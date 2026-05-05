Поблизу Білого дому в Вашингтоні сталася стрілянина, є поранений

Постріли пролунали в той момент, коли президент США Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу.

В понеділок, 4 травня, в Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина, повідомляє в соцмережі Х Секретна служба США.

Спочатку ЗМІ писали про стрілянину недалеко від Білого дому, а потім цю інформацію підтвердили в Секретній службі США.

"Співробітники Секретної служби США перебувають на місці події, пов'язаної зі стріляниною за участю поліцейських, на перетині 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна людина отримала вогнепальне поранення від співробітників правоохоронних органів; її стан наразі невідомий", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, Білий дім було на короткий час закрито на карантин. Пізніше Секретна служба повідомила, що інцидент "стався внаслідок сутички між озброєною особою та поліцією Секретної служби".

Поліцейське управління округу Колумбія повідомило, що поліція перебуває на місці події.

"Місце події убезпечено. Уникайте цього району, оскільки дороги будуть закриті протягом кількох годин", – йдеться у заяві поліції.

Як зазначило видання, правоохоронні органи перебували в стані підвищеної готовності в столиці США протягом останніх днів після стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому наприкінці минулого місяця, у зв'язку з якою було заарештовано підозрюваного.

Раніше УНІАН повідомляв, що стрілець, який відкрив вогонь у готелі Washington Hilton, де проходила вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому за участі президента США Дональда Трампа, виявився шкільним вчителем із Каліфорнії. Відомо, що це 31-річний Коул Аллен. Сусід вчителя не виключив, що в нього "розлад аутистичного спектру". Начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл розповів, що Аллен був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами, коли вбіг на контрольно-пропускний пункт. Керролл припустив, що стрілець діяв самостійно.

Також ми писали, що прессекретар Секретної служби США Ентоні Гульєльмі повідомив, що озброєний чоловік незаконно потрапив на територію приватної резиденції президента США, його застрелили. Повідомляється, що при собі нападник мав дробовик та каністру з бензином. Особа загиблого не розголошується, але на вигляд йому було трохи більше 20 років. За даними, коли охорона наказала йому кинути на землю зброю та каністру, він опустив каністру, але підняв дробовик у позицію для стрільби. Через це охорона його застрелила.

