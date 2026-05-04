У Європі немає жодної армії, яка б могла воювати так, як Україна, - Стубб

За словами Стубба, Європі слід говорити не про те, чого Україна хоче від неї, а про те, як Україна може допомогти Європі.

У Європі немає жодної армії, яка здатна вести війну так, як це робить Україна. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише "Укрінформ".

"Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, до речі, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

За словами Стубба, Європі потрібно говорити не про те, чого Україна хоче від неї, а про те, як Україна може допомогти Європі. Він підкреслив, що Україна залишатиметься європейською державою навіть після війни, а Росія залишиться найбільшою загрозою безпеці Європи.

Відео дня

"Якби у мене сьогодні було лише одне послання, то замість того, щоб говорити про те, що Україні потрібно від Європи, можливо, нам варто почати думати про те, що нам у Європі потрібно від України... Ми в Європі маємо позбутися думки, що лише ми допомагаємо Україні", – підкреслив президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що з самого початку був прихильником членства України в Євросоюзі та НАТО. Він додав, що зараз у Європі є приблизно 2 млн військових, у Росії – 1,3 млн, а в Україні – 800 тисяч.

У Франції виступили проти "коротких шляхів" для вступу України до ЄС

Раніше французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що для вступу України до Європейського Союзу не може бути жодних "найкоротших шляхів". Однак він зазначив, що Париж підтримує "поступове зближення України з ЄС".

Аддад додав, що інтеграція в блок – це тривалий процес. Він нагадав, що для вступу до Євросоюзу країнам-кандидатам необхідно провести реформи, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади.

Вас також можуть зацікавити новини: