На рівні послів ЄС ідуть 'штабні навчання' про спільні дії у разі агресії, - ЗМІ

Положення Євросоюзу про взаємну допомогу стали предметом обговорень у Раді ЄС.

Посли країн Євросоюзу відпрацьовують різні сценарії реагування на напад на державу-члена ЄС на базі статті 42.7 Договору про ЄС, розповіли речники Єврокомісії "Європейській правді".

"На засіданні послів політично-безпекового комітету справді відбудеться обговорення на основі сценарію", – повідомила журналістам 4 травня речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

За її словами, положення про взаємну допомогу, стаття 42(7) ДЄС, наразі було активоване лише один раз - після терактів у Франції у 2015 році.

Речниця наголосила, що для підвищення стійкості ЄС держави-члени домовилися додатково посилити спільне розуміння щодо імплементації цієї статті, зокрема шляхом обговорень на основі сценаріїв. Тому ЄС проводить навчання на рівні політично-безпекового комітету в Раді ЄС.

"Вони проведуть роботу щодо винесення засвоєних уроків про те, як застосовувати та імплементувати цю статтю", – пояснив інший речник.

Він уточнив, що "положення ЄС про взаємну допомогу було предметом кількох обговорень у Раді ЄС протягом останніх кількох років, включно на основі конкретних сценаріїв".

"З огляду на міжнародне безпекове середовище, що змінюється, Рада продовжить обговорення та навчання щодо Положення ЄС про взаємну допомогу з метою ефективної імплементації", – заявив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила про необхідність зміцнення обороноздатності Європи після сигналів з боку США про можливе скорочення військової присутності на континенті. За її словами, Європа повинна збільшити свої можливості реагування.

Приводом для таких заяв стали слова президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американських військ в Італії та Іспанії. Мелоні зазначила, що не підтримує такий підхід.

