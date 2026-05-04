Шотландські солдати готуються до розгортання сил НАТО в Естонії

Солдати 2-го батальйону Королівського полку Шотландії вирушають на передову НАТО для участі у масштабних маневрах Spring Storm, повідомляє видання Sky News.

Британські бійці провели тижні на інтенсивних навчаннях Black Cyclone, тренуючись у суворих умовах півночі Англії. Це була підготовка до складного рельєфу та екстремальних викликів, з якими вони зіткнуться безпосередньо біля російського кордону. За наявними даними, сценарії включали бойову стрільбу, висадки з гелікоптерів Chinook та запеклі бої в умовах міської забудови.

Як зазначає ЗМІ, навчання Spring Storm – це не просто тренування, а демонстрація сили за участі понад 12 000 солдатів з Естонії, Франції, Латвії та Великої Британії.

Міністерство оборони Естонії наголошує, що цьогоріч у маневрах активно впроваджують досвід війни Росії проти України, зокрема у тактиці використання безпілотників та авіації.

Для багатьох молодих солдатів цей виїзд стане першим реальним випробуванням. 18-річний фузилер Еван Слейтер поділився своїми враженнями від підготовки:

"Це було важко, швидко і агресивно, але було приємно одразу взятися за гру. Ти постійно вчишся новим навичкам, замість того щоб робити одне й те саме знову і знову".

За словами лейтенанта Деміана Лайта, умови в Естонії будуть значно суворішими, ніж усе, що бійці бачили раніше.

"Масштаби будуть більшими, умови – складнішими, а очікування – вищими", - підкреслив він.

За планом, активна фаза навчань триватиме з 4 травня по 1 червня. Британська 4-та бригада буде повністю інтегрована в естонську дивізію для відпрацювання транскордонних оборонних операцій у безпосередній близькості до території РФ.

Навчання Альянсу

Раніше УНІАН писав про навчання НАТО, під час яких українські військові в ролі умовного противника змогли "знищити" британську бригаду в межах змодельованого бою.

Сценарій став своєрідним холодним душем для британських сил і підсвітив проблеми сучасної армії – від нестачі адаптації до дронів до застарілих підходів на полі бою. Особливу увагу привернув саме український бойовий досвід, здобутий у війні проти Росії, який виявився вирішальною перевагою під час маневрів.

