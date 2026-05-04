Ціни на російську нафту оновили рекорд з 2014 року і перевершили очікування Кремля

Втім, аналітики вважають, що рекордне зростання нафтових цін не сприятиме прискоренню економічного зростання Росії.

За даними Міністерства економіки РФ, середня ціна на російську нафту, що використовується для вирахування податків, у квітні зросла до 94,87 долара за барель - це найвищий показник з вересня 2014 року – завдяки зростанню світових цін на нафту, повідомляє Reuters.

Агентство нагадує, що минулого четверга світові ціни на нафту досягли чотирирічного максимуму – понад 126 доларів за барель – на тлі побоювань, що війна між США та Іраном може призвести до тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Reuters констатує, що податкова ціна на російську нафту перевершила очікування, закладені у бюджеті РФ, на 36 доларів. Це означає, що країна-бензоколонка отримає значно більше нафтодоларів до державної скарбниці.

У Reuters зазначили, що впливовий в Росії Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) вважає, що стрибок цін на нафту не сприятиме прискоренню економічного зростання Росії, оскільки західні санкції та удари українських дронів негативно позначаються на видобутку та експорті "чорного золота".

"Прогноз щодо експорту російської нафти та нафтопродуктів у 2026–2029 роках було переглянуто в бік зниження. Цього року очікується скорочення експорту з Росії порівняно з 2025 роком", – зазначили аналітики ЦМАКП.

Вони також знизили прогноз зростання ВВП до 0,5-0,7% - зокрема, через наслідки українських атак на портову інфраструктуру та нафтопереробні заводи РФ.

Втім, російський міністр фінансів Антон Силуанов заявив минулого тижня, що завдяки вищим цінам на нафту до державного бюджету РФ надійшло 200 млрд рублів додаткових доходів. Він зазначив, що ця сума компенсувала дефіцит попередніх двох місяців.

Ситуація в Ірані та нафтогазові доходи РФ

Нафтогазові доходи РФ на тлі західних санкцій та українських ударів скорочувалися до початку війни на Близькому Сході. За підсумками січня 2026 року російський бюджет ймовірно отримав найменше податків від видобутку нафти за останні три роки.

Втім після початку війни на Близькому Сході ціни на російську нафту зросли до максимуму за 13 років

Доходи Російської Федерації від експорту нафти у березні зросли до максимуму за останні чотири роки.

