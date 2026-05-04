Лікарі назвали напій, що знижує кров’яний тиск: достатньо всього однієї склянки

Щоденне вживання всього однієї склянки особливого напою може стати потужною підтримкою для серця, нирок та печінки. Завдяки унікальному складу він ефективно бореться з холестерином та запаленнями, пише Wp Kobieta.

Йдеться про гранатовий сік, який деякі називають "еліксиром життя", він містить значно більше поліфенолів та антиоксидантів, ніж популярний зелений чай чи червоне вино. Саме ці сполуки допомагають організму боротися з високим тиском.

Наукові дослідження підтверджують, що інгредієнти граната пригнічують окиснення так званого "поганого" холестерину. На думку фахівців, це безпосередньо запобігає відкладенню атеросклеротичних бляшок у судинах і захищає від серцевого нападу чи інсульту.

Окрім кардіологічної допомоги, напій зміцнює імунітет та покращує кровообіг. Завдяки вітамінам C, E, B та калію, сік стає природним способом підвищити життєву енергію.

Особливу цінність гранат має для детоксикації. За наявними даними, антиоксиданти пунікагіни захищають клітини нирок від окислювального стресу. Також активні сполуки "підтримують процеси регенерації гепатоцитів, тобто клітин печінки, і допомагають зменшити стеатоз цього органу".

Для досягнення ефекту рекомендується пити один стакан соку на день. Найкращий вибір – продукт прямого віджиму без цукру.

Проте експерти зазначають, що інгредієнти граната можуть взаємодіяти з деякими активними речовинами, що містяться в ліках, зокрема препаратами від тиску чи статинами. У таких випадках перед вживанням слід порадитися з лікарем.

