У Києві завтра вночі очікується 20-градусний мороз
На дорогах місцями ожеледиця.
Завтра у Києві очікується холодна без опадів погода з температурою повітря вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу.
Сильні морози в Україні протримаються ще три дні: прогноз погоди (карта)Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба КМДА.
Також, за прогнозами синоптиків, у неділю у столиці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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