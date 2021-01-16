У Києві завтра вночі очікується 20-градусний мороз

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві вночі прогнозують 20 градусів морозу \ фото УНІАН

Завтра у Києві очікується холодна без опадів погода з температурою повітря вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу.

Читайте також Сильні морози в Україні протримаються ще три дні: прогноз погоди (карта)Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба КМДА.

Також, за прогнозами синоптиків, у неділю у столиці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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