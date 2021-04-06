Східна частина України опиниться у теплому секторі циклону.

Завтра, 7 квітня, на території України співіснуватимуть синоптичні процеси, пов'язані із затоком повітряної маси арктичного походження та вологого південного циклону.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря та сніг на півночі, місцями у західних та центральних областях України. Температура повітря в цих регіонах опускатиметься до +1°...+5°.

Східна частина опиниться у теплому секторі циклону, тому на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14°...+18°. Тепліше повітря провокуватиме переважно дощову погоду.

Дощі через діяльність активного циклону, очікуються на сході, півдні та у багатьох центральних областях, які ближче до східної частини. Стовпчики термометрів піднімуться до +9°...+13°.

Завтра вдень у західних областях України та у південній частині буде хмарно з проясненнями.

У Києві очікується похолодання до денних +3°...+5°. Дощ перетворюватиметься у мокрий сніг. Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим.

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Автор: Олена Пилипчак