Сьогодні, 14 квітня, у Києві очікується сильний туман.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожСьогодні в Україні дощі заллють кілька областей, похолоднішає до +4° (карта)
"У Києві вночі та вранці 14 квітня туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності, жовтий.
Прогноз погоди в Києві на 14 квітня: дані Погоди УНІАН
У середу, 14 квітня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями.
Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +15°, а вночі - опустяться до +6°.
Практично весь день буде хмарно з проясненнями.
Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 м/с.
Атмосферний тиск складе 746 мм рт. ст.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram