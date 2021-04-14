Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності.

Сьогодні, 14 квітня, у Києві очікується сильний туман.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожСьогодні в Україні дощі заллють кілька областей, похолоднішає до +4° (карта)

"У Києві вночі та вранці 14 квітня туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди в Києві на 14 квітня: дані Погоди УНІАН

У середу, 14 квітня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +15°, а вночі - опустяться до +6°.

Практично весь день буде хмарно з проясненнями.

Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 м/с.

Атмосферний тиск складе 746 мм рт. ст.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак