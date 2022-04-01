У високогір'ї можливе сходження лавин.

В Україні оголосили штормове попередження. На високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можуть бути лавини.

Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується: 1-2 квітня - на високогiр'ї Закарпатської області. 1-3 квітня - на високогiр'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 3 квітня на високогір'ї Закарпатської області.

А низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримається 1-3 квітня в горах Чернівецької області та в середньогір'ї Львівської області.

Погода в Україні на 1 квітня

Як повідомляв УНІАН, квітень дебютує в Україні дощами, мокрим снігом, з коливаннями температури повітря від нуля до +20 градусів.

Дощі очікуються в західних областях, на Вінниччині та частині Черкащини. Сильний вітер спостерігатиметься у південних областях, в Криму, на сході та в центрі України.

У центральних та східних областях, у південній частині стовпчики термометрів мають піднятися до +15…+20 градусів. На заході - до +6…+12, Чернівецька область втримається серед +15…+17.

Погода у Києві 1 квітня

У Києві 1 квітня передбачається дощ. Температура повітря впродовж дня трохи знизиться, очікується близько +11…+13 градусів.

Загалом погода в Україні у квітні 2022 року буде досить мінливою. Очікуються грози та дощі, а на початку квітня навіть можливий сніг.

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