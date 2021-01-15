Зимова казка: Київ засипало снігом, діти катаються на санчатах (фоторепортаж)

У столиці - казкова зимова погода.

Ввечері 14 січня у Києві пройшов сильний снігопад.

Про це свідчать фотографії кореспондента УНІАН.

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На знімках видно, що сніг не тане, а залишається рівним шаром лежати на тротуарах і газонах.

Місцеві жителі під сильним снігопадом катаються на ковзанці на Подолі, діти катаються на санках з гірок.

Комунальники вже почали прибирання снігу.

Прибирання снігу в Києві

На дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки "Київавтодору" і більше 400 осіб з бригад ручного прибирання.

Зазначається, що у зв'язку з інтенсивними опадами комунальники працюватимуть цілодобово.

Працівники автодору продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, щоб не допустити ожеледиці. Вже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особлива увага приділяється тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 людини) і малогабаритна техніка.

"Київавтодор" закликає водіїв не паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, щоб не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.