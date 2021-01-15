Зимова казка: Київ засипало снігом, діти катаються на санчатах (фоторепортаж)
У столиці - казкова зимова погода.
Ввечері 14 січня у Києві пройшов сильний снігопад.
Про це свідчать фотографії кореспондента УНІАН.
Сьогодні у Києві вдень вдарить мороз до -10°
На знімках видно, що сніг не тане, а залишається рівним шаром лежати на тротуарах і газонах.
Місцеві жителі під сильним снігопадом катаються на ковзанці на Подолі, діти катаються на санках з гірок.
Комунальники вже почали прибирання снігу.
Прибирання снігу в Києві
На дорогах столиці працюють 185 одиниць спецтехніки "Київавтодору" і більше 400 осіб з бригад ручного прибирання.
Зазначається, що у зв'язку з інтенсивними опадами комунальники працюватимуть цілодобово.
Працівники автодору продовжують обробляти вулиці посипальними матеріалами, щоб не допустити ожеледиці. Вже використали 213 тонн солі та 82 тонни піщано-соляної суміші. Особлива увага приділяється тротуарам, де працюють 64 бригади з ручного прибирання (443 людини) і малогабаритна техніка.
"Київавтодор" закликає водіїв не паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, щоб не заважати прибиранню снігу спеціалізованою технікою.
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