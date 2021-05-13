У західних та північних областях очікуються дощі.

Спека прийде у п'ятницю, 14 травня, у східні області України: там очікується вдень +24°...+28°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У Запоріжжі та на Дніпропетровщині очікується +22°...+26°. У більшості областей України повітря прогріється до +19°...+22°.

Найпрохолодніше буде на заході - до +17°...+22°.

У Києві п'ятниця буде із дощем та потеплінням до +20°.

"Дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть в західних, північних областях України, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького", - написала синоптик.

На решті території переважатиме суха погода. Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом поривчастим.

Прогноз погоди в Україні на кінець травня

У другій половині травня два тижні будуть спекотними й сухими, а наприкінці місяця варто очікувати дощів і похолодання.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені, до 19 травня буде тепло, часом можливі дощі, але вдень температура підніметься до +18°...+23°. А на півдні й на сході країни до +27°.

З 19-20 травня варто очікувати більш холодної погоди, буде більше дощів, зокрема й прохолодних. Тому температура знизиться на 5°.

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Автор: Олена Пилипчак