Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото УНІАН
У суботу, 1 травня, по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. Дощі пройдуть на Закарпатті, у східних регіонах та на Сумщині. Температура вдень коливатиметься в межах +16°...+22°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- У центральних регіонах - хмарна погода з проясненнями. Вдень очікується +17°...+21°. У Києві - без опадів, вдень температура підніметься до +18°. Вночі очікується +9°.
- На заході України - хмарно з проясненнями, на Закарпатті очікуються дощі. Вдень температура протримається на рівні +16°...+19°, а вночі опуститься до +9°.
- На півночі - мінлива хмарність, На Сумщині можливий дощ. Стовпчики термометрів протягом дня не опустяться нижче +15°, а вночі покажуть +4°.
- На півдні повітря прогріється до +22°. У південних регіонах України буде хмарна погода з проясненнями. Вночі температура не опуститься нижче +10°.
- На сході очікується мінлива хмарність і дощі. Вдень температура становитиме +20°, а вночі впаде до +7°.
Народні прикмети 1 травня
1 травня - Кузьма. У цей день прийнято сіяти буряк і моркву. Щоб отримати хороший врожай, потрібно протягом трьох ранкових зорь змочувати насіння водою з річки.
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