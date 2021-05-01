В країну прийде довгоочікуване весняне тепло.

У суботу, 1 травня, по всій Україні буде хмарна погода з проясненнями. Дощі пройдуть на Закарпатті, у східних регіонах та на Сумщині. Температура вдень коливатиметься в межах +16°...+22°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У центральних регіонах - хмарна погода з проясненнями. Вдень очікується +17°...+21°. У Києві - без опадів, вдень температура підніметься до +18°. Вночі очікується +9°.

- хмарна погода з проясненнями. Вдень очікується +17°...+21°. У Києві - без опадів, вдень температура підніметься до +18°. Вночі очікується +9°. На заході України - хмарно з проясненнями, на Закарпатті очікуються дощі. Вдень температура протримається на рівні +16°...+19°, а вночі опуститься до +9°.

України - хмарно з проясненнями, на Закарпатті очікуються дощі. Вдень температура протримається на рівні +16°...+19°, а вночі опуститься до +9°. На півночі - мінлива хмарність, На Сумщині можливий дощ. Стовпчики термометрів протягом дня не опустяться нижче +15°, а вночі покажуть +4°.

- мінлива хмарність, На Сумщині можливий дощ. Стовпчики термометрів протягом дня не опустяться нижче +15°, а вночі покажуть +4°. На півдні повітря прогріється до +22°. У південних регіонах України буде хмарна погода з проясненнями. Вночі температура не опуститься нижче +10°.

повітря прогріється до +22°. У південних регіонах України буде хмарна погода з проясненнями. Вночі температура не опуститься нижче +10°. На сході очікується мінлива хмарність і дощі. Вдень температура становитиме +20°, а вночі впаде до +7°.

Народні прикмети 1 травня

1 травня - Кузьма. У цей день прийнято сіяти буряк і моркву. Щоб отримати хороший врожай, потрібно протягом трьох ранкових зорь змочувати насіння водою з річки.

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Автор: Олена Пилипчак