Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень.

Температурні рекорди у Києві тривають. Зокрема вчора був повторно встановлений рекорд 2016 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 28 червня у столиці не опустилась нижче +21,3°, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року.

"Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень", - повідомили кліматологи.

Нагадаємо, 27 червня у Києві було встановлено новий температурний рекорд. Тоді мінімальна температура повітря у столиці не опустилась нижче +19,8°. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2017 році й дорівнювало +19,7°.

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