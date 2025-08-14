Через спеку в країнах Скандинавії переповнені лікарні, а також гинуть люди та тварини.

Хвиля спеки в Скандинавії в липні була посилена кліматичною кризою. За словами вчених, жодна країна не застрахована від зміни клімату, пише The Guardian.

У виданні нагадали, що Норвегія, Швеція і Фінляндія історично мають прохолодний клімат. Проте ці країни вразило різке підвищення температури.

У Фінляндії 22 дні спостерігалася температура вище +30 градусів за Цельсієм. Швеція пережила 10 днів поспіль "тропічних ночей", коли температура не опускалася нижче +20 градусів за Цельсієм.

Учені розповіли журналістам, що глобальне потепління зробило ймовірність хвилі спеки щонайменше в 10 разів вищою, а її температуру - на 2 градуси вищою.

У виданні зазначили, що спека призвела до того, що деякі лікарні в скандинавських країнах переповнені. Щонайменше 60 людей потонули через збільшення кількості людей, які купалися на відкритому повітрі, а в морях і озерах процвітали токсичні водорості.

Крім того, у лісах вирують сотні пожеж, а люди непритомніють під час святкових заходів. За прогнозом учених, тільки у Швеції через спеку можуть загинути сотні людей.

Також через спеку постраждали олені Скандинавського півострова. Деякі тварини загинули від спеки, а інші пішли в міста в пошуках більш прохолодних місць.

У виданні наголосили, що останніми тижнями більша частина північної півкулі пережила спеку. Це включає Велику Британію, Іспанію та Хорватію, де руйнування від лісових пожеж майже вдвічі перевищують середній показник за 20 років, а також США, Японію та Південну Корею. Вчені впевнені, що кліматична криза посилила цю екстремальну погоду.

Вчені прогнозують, що спека, подібна до тієї, що спостерігалася в Скандинавії, до 2100 року стане в п'ять разів частішим явищем, якщо глобальне потепління досягне 2,6 °C, що відповідає сьогоднішній траєкторії.

Україну накриє спека до +35° - прогноз синоптика

Раніше синоптик Ігор Кибальчич повідомляв, що до кінця тижня в Україні збережеться суха і досить спекотна погода. Він прогнозує, що 15 серпня в Україні вночі середня температура буде +11...+17 °С, вдень +24...+29 °С, а в південній частині та на Закарпатті +30...+35 °С.

Крім того, Україна продовжить перебувати в умовах антициклону і 16 серпня. Синоптик попередив, що опадів не передбачається.

