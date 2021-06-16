Бутан і Непал останні кілька днів страждають від проливних дощів.

В результаті раптових повеней у Бутані загинули 10 людей, а в Непалі семеро зникли безвісти.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, раптові повені, викликані проливними дощами, змили віддалений гірський табір в Бутані в середу, в результаті чого 10 людей загинули й п'ятеро отримали поранення, а в результаті повені в сусідньому Непалі семеро людей зникли безвісти.

Жителі Бутану спали, коли паводок зненацька застав їх після півночі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, їх табір біля Лайї був змитий водою.

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"Вважається, що їх змило потопом, що спустився вниз за течією", - йдеться в повідомленні.

Два вертольоти були мобілізовані для евакуації поранених, а рятувальники прямували до місця, куди можна дістатися тільки через 11 годин ходьби від найближчої дороги.

У Непалі представник міністерства внутрішніх справ заявив, що семеро людей зникли безвісти після нічних дощів, що затопили десятки будинків.

Як повідомляється, Непал і Бутан зазнали сильних дощів протягом останніх трьох днів. На ці країни налетів щорічний сезон мусонів.

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Автор: Катерина Лиманська