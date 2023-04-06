У Чернівцях через сильний сніг більшість шкіл на два дні переходять на дистанційну та змішану форми навчання. Нагадаємо, що синоптики обіцяли похмурий тиждень для українців - з дощем та зливами.
Про це повідомляє у Facebook Управління освіти Чернівецької міської ради. Йдеться про 6 та 7 квітня.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов, педагогічні ради більшості шкіл, гімназій та ліцеїв прийняли рішення на два дні - 6 та 7 квітня, перейти на дистанційну та змішану форми навчання", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що 18 закладів загальної середньої освіти вчитимуться дистанційно, 3 - очно, решта 24 - змішано.
В управлінні освіти наголошують, що сьогодні для тієї частини школярів, які встигли дістатися школи, організовують уроки. Інші навчатимуться дистанційно.
По Чернівцях вдарили сніг та морози
Як повідомляють синоптики, сьогодні, 6 квітня, в Чернівцях зранку сильний сніг, який, за прогнозами, падатиме цілий день.
Чернівецька міська рада повідомила, що для очищення доріг залучили 12 одиниць спецтехніки: "Загалом вже здійснили 41 виїзд. Не зупиняємось!" - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні по всіх регіонах України спостерігається погіршення погодних умов: температура повітря знизилася на кілька градусів, в деяких регіонах синоптики прогнозували нульову температуру. Також 6 квітня українцям прогнозували рясні дощі зі зливами.