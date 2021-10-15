У горах вже не перший день лежить сніг.

Українці все ще радіють сонячним осіннім дням, а у Карпатах вже не перший день лежить сніг. На вершині гори Піп Іван Чорногірський утворилися замети

Про це повідомили в Facebook на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

В Українських Карпатах морози не відступають, тому сніг, що випав на горі Піп Іван не тане і вже утворюються замети. Гори виглядають казково під яскравими променями сонця.

Читайте такожСьогодні в Україну налетять дощі: де литиме (карта)Вранці 15 жовтня термометр показав на горі Піп Іван 5 градусів морозу. Погода була ясна та безвітряна.

Хоча буквально напередодні мороз був трохи слабкіший - всього -4. Водночас погода була хмарною.

Погода в Україні 16 та 17 жовтня

У найближчі кілька днів українців чекає стабільна погода, без різких перепадів температур і рясних дощів. У більшості областей очікується + 12°...+14°. У неділю, 17 жовтня, на південному сході країни потеплішає до +15°...+17°. Невеликі дощі можливі 16 і 17 жовтня в Одеській області й в Криму.

У Києві в суботу буде хмарна погода з проясненнями, температура повітря вночі +4°, вдень +14°. У неділю вночі очікується +4°, а вдень - до +13°, невелика хмарність.

Автор: Анастасія Горбачова