Газова хмара з вулкана піднялася в небо на 18 кілометрів.

У Королівстві Тонга, що в Полінезії, почав вивергатися вулкан. Місцевих жителів попередили про можливість кислотних дощів.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, масивна газова хмара, що утворилася в результаті виверження вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, піднялася на висоту 18 кілометрів над рівнем моря.

Фахівці стверджують, що пил і газ можуть привести до кислотних дощів, якщо змішаються з водою в атмосфері. Тому місцевих жителів і туристів попередили про можливу небезпеку.

"Симптомами впливу кислотного дощу є свербіж і подразнення шкіри, нечіткість і зміна кольору зору. Якщо очі або шкіра потрапили під кислотний дощ, зверніться до лікаря для отримання відповідного лікування", - йдеться в попередженні.

Нагадаємо, на острові Ла-Пальма вже деякий час не зафіксовано сейсмічної активності. З'явилася надія, що тримісячне виверження вулкана припинилося.

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