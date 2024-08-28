Уже відомо про понад 130 загиблих.

У Судані обвалилася гребля Арбаат. Потік води знищив 20 сіл і згубив понад 130 людей. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, прорив греблі призвів до сильних повеней у прилеглих регіонах, оскільки водосховище було повністю осушене. Місцева влада заявляє про 30 загиблих, проте за даними ЗМІ жертвами інциденту стали вже 132 людини.

Вона також повідомила, що 84 свердловини обвалилися, а 10 000 голів худоби зникли безвісти.

70 сіл у прилеглих районах постраждали від потоків води, 20 з яких повністю зруйновані.

За даними видання, гребля Арбаат, розташована приблизно за 38 км від Порт-Судана в Червоному морі, обвалилася після сильних дощів.

Як повідомляв Погода УНІАН, кілька днів тому проливні дощі спричинили повінь у Медині - другому за святістю місті в ісламі після Мекки.

Всього за один день там випала річна кількість опадів. Деякі люди впевнені, що причиною катастрофи став засів хмар. Води в цьому пустельному місті стало настільки багато, що вона з легкістю змивала автомобілі разом із людьми.

Зазначимо, що більша частина опадів у Медині зазвичай випадає в зимові місяці, причому грудень, січень і лютий є найвологішими періодами.

Вас також можуть зацікавити новини: