Поштовхи зафіксували о 21:31 за київським часом.

У суботу, 18, лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався новий землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 13 кілометрів біля міста Гьоксун.

Сейсмологи Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) оцінили потужність землетрусу в 5,2. Поштовхи зафіксували о 21:31 за київським часом.

Інформації про руйнування чи постраждалих внаслідок нового землетрусу поки немає.

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Провінція Кахраманмараш сильно постраждала під час землетрусів 6 лютого. В ній знаходився епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою більше 7, який сколихнув країну того дня.

Землетруси в Туреччині

6 лютого 2023 року в на південному сході Туреччини та в прикордонних районах Сирії сталися два землетруси магнітудою понад 7. Також були зафіксовані десятки афтершоків. Станом на 18 лютого було відомо, що число загиблих в результаті землетрусів перевищило 45 тисяч осіб.

У Малатьї, яка постраждала від землетрусу, врятували сім'ю завдяки щасливому збігу обставин. У момент землетрусу з вікна квартири на вулицю впав мобільний телефон, який потім знайшов випадковий перехожий, що і допомогло врятувати постраждалих

16 лютого у турецькій провінції Кахраманмараш, яка сильно постраждала від землетрусу, на 248-ту годину після стихії вдалося врятувати з-під завалів дівчину. Її звуть Алейна Олмез і їй 17 років.

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