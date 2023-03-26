Існує загроза детонації мін та викидання їх на берег.

Сьогодні, 26 березня, у Чорному морі спостерігається шторм. У зв'язку з цим мешканців Одеси та області попереджають про можливу небезпеку дрейфуючих мін.

Про це йдеться у повідомленні речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука у Telegram. За його словами, ворожі міни можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

"В морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя", - розповів він.

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За словами Братчука, існує також загроза детонації мін та викидання їх на берег, що робить узбережжя у цю погоду небезпечним місцем.

Міни в Чорному морі - що відомо

Російські військові за час повномасштабної війни в Україні випустили в Чорне море безліч морських мін. Як раніше повідомляв УНІАН, під час штормової погоди їх часто зриває з якоря, після чого вибухонебезпечні предмети дрейфують та створюють загрозу для українців.

Через це українська влада та військові постійно попереджають громадян про високу мінну небезпеку. Нещодавно в Одеській області знищили дві міни, які винесло під час шторму.

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