Через зміни клімату літо може збільшитися вдвічі - вчені
Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима у Північній півкулі триватиме менше двох місяців, а міжсезоння значно скоротиться.
Якщо люди не докладуть зусиль для стримування змін клімату, літо в Північній півкулі Землі може збільшитися до шести місяців до 2100 року.
Про це заявили китайські вчені, повідомляє Lenta.ua з посиланням на Geophysical Research Letters.
Пересохнув найбільший водоспад Криму – соцмережі (відео)
За словами фахівців, температурні зрушення, незважаючи на видимий зиск, будуть небезпечні для країн Північної півкулі. Постраждати в цьому випадку можуть сільське господарство, охорона здоров'я та навколишнє середовище в цілому.
Китайські вчені прийшли до таких висновків, ґрунтуючись на аналізі кліматичних даних, які були зібрані в період з 1952 по 2011 роки. Було встановлено, що за 1,5 століття тривалість літа зросла з 78 до 95 днів. При цьому зимовий період скоротився всього на 3 дні, весна тепер триває 115 днів замість 124-х, а осінь - 82 замість 87 днів.
За словами авторів дослідження, зміни найбільше торкнулися Середземномор'я і тибетського нагір'я. Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима триватиме менше двох місяців, а весна з осінню значно скоротяться.
Це може призвести до порушення вегетації рослин, що стане причиною зменшення кормової бази для тварин і порушення рівноваги в екосистемах. До того ж це завдасть шкоди сільському господарству, так як паростки можуть гинути через пізні весняні заморозки. Довге літо піддасть багатьох людей впливу алергенів, а також посприяє збільшенню ареалу проживання хвороботворних комах.
Вас також можуть зацікавити інші новини по темі:
- В Антарктиді з'явилися комарі: вчені почали дослідження
- Der Spiegel: Гольфстрім слабкий, як ніколи, і це небезпечно для клімату Європи
- Вода йде: журналісти склали карту екологічної катастрофи в окупованому Криму
- Ситуація із засміченням українських річок продовжує погіршуватися, незважаючи на попередження від країн-сусідів-експерти
- Висохле Сімферопольське водосховище в окупованому Криму зняли на відео
- Вінниця+3°... -4°
- Дніпро+3°... -1°
- Донецьк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -6°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+3°... -2°
- Луганськ+1°... 0°
- Луцьк+5°... -4°
- Львів+5°... -6°
- Миколаїв+5°... -1°
- Одеса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+4°... -6°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми+4°... -3°
- Тернопіль+3°... -5°
- Харків+2°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький+3°... -4°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+5°... -5°
- Чернівці+4°... -4°