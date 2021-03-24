Через зміни клімату літо може збільшитися вдвічі - вчені

Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима у Північній півкулі триватиме менше двох місяців, а міжсезоння значно скоротиться.

Таке тривале літо в Північній півкулі може призвести до катастрофи / фото ua.depositphotos.com

Якщо люди не докладуть зусиль для стримування змін клімату, літо в Північній півкулі Землі може збільшитися до шести місяців до 2100 року.

Про це заявили китайські вчені, повідомляє Lenta.ua з посиланням на Geophysical Research Letters.

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За словами фахівців, температурні зрушення, незважаючи на видимий зиск, будуть небезпечні для країн Північної півкулі. Постраждати в цьому випадку можуть сільське господарство, охорона здоров'я та навколишнє середовище в цілому.

Китайські вчені прийшли до таких висновків, ґрунтуючись на аналізі кліматичних даних, які були зібрані в період з 1952 по 2011 роки. Було встановлено, що за 1,5 століття тривалість літа зросла з 78 до 95 днів. При цьому зимовий період скоротився всього на 3 дні, весна тепер триває 115 днів замість 124-х, а осінь - 82 замість 87 днів.

За словами авторів дослідження, зміни найбільше торкнулися Середземномор'я і тибетського нагір'я. Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима триватиме менше двох місяців, а весна з осінню значно скоротяться.

Це може призвести до порушення вегетації рослин, що стане причиною зменшення кормової бази для тварин і порушення рівноваги в екосистемах. До того ж це завдасть шкоди сільському господарству, так як паростки можуть гинути через пізні весняні заморозки. Довге літо піддасть багатьох людей впливу алергенів, а також посприяє збільшенню ареалу проживання хвороботворних комах.

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