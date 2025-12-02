Microsoft уже в курсі проблеми й обіцяє швидке виправлення.

Свіжа збірка Windows 11 продовжує славну традицію і принесла з собою нову помилку. Хоча ця помилка доволі нешкідлива (порівняно з іншими, які з'явилися останнім часом), користувачам темного режиму варто бути обережнішими при відкритті "Провідника", пише PC Gamer.

Оновлення Windows 11 KB5070311 мало зробити темну тему в системі більш одноманітною, але натомість тепер під час відкриття певних вкладок основна частина провідника може протягом кількох секунд блимати білим кольором.

Це відбувається, наприклад, при спробі відкрити "Галерею" або "Головну". Відомо, що баг проявляється тільки з темною темою.

Відео дня

Microsoft уже в курсі проблеми і працює над вирішенням. Але якщо чекати офіційного патча немає бажання, можна скористатися модифікацією Windhawk. Вона повертає "Провіднику" звичну поведінку в темному режимі.

При цьому компанія продовжує покращувати темну тему. У найближчих обновах темна тема з'явиться у вікні "Виконати", на панелях прогресу і в діалогах підтвердження і помилок.

Попередні оновлення Windows 11 створювали нескінченні диспетчери завдань, "ламали" середовище відновлення. На тлі цього в мережі пригадали, що раніше директор Microsoft хвалився, що приблизно 20-30% коду в деяких проєктах компанії вже написано ШІ.

Вас також можуть зацікавити новини: