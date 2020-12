На Гаваях стався землетрус і почалося виверження вулкану Кілауеа (фоторепортаж, відео)

В обсерваторії продовжують стежити за стрімко мінливою ситуацією.

На Гаваях стався землетрус магнітудою 4,4 і почалося виверження вулкана Кілауеа. Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) підвищила рівень небезпеки вулкана до червоного. Ситуація стрімко розвивається.

Про це повідомляє The Watchers з посиланням на заяву HVO.

Читайте також Тремтіли стіни, на будинках з'явилися тріщини: в Росії стався потужний землетрус (відео)

Місцева влада радить жителям і туристам в Вуд-Веллі, орала, Наалеху і Оушен-В'ю залишатися в приміщеннях, щоб уникнути впливу попелу. Останнє виверження цього вулкану відбулося в 2018 році.

Цивільна оборона також заявила, що землетрус магнітудою 4,4, який стався сьогодні на південному фланзі Кілауеа, був недостатнім, щоб викликати цунамі.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R