На Гаваях стався землетрус і почалося виверження вулкану Кілауеа (фоторепортаж, відео)

В обсерваторії продовжують стежити за стрімко мінливою ситуацією.

На Гаваях стався землетрус магнітудою 4,4 і почалося виверження вулкана Кілауеа. Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO) підвищила рівень небезпеки вулкана до червоного. Ситуація стрімко розвивається.

Про це повідомляє The Watchers з посиланням на заяву HVO.

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Місцева влада радить жителям і туристам в Вуд-Веллі, орала, Наалеху і Оушен-В'ю залишатися в приміщеннях, щоб уникнути впливу попелу. Останнє виверження цього вулкану відбулося в 2018 році.

"Почалося виверження. Ситуація стрімко розвивається, і HVO зробить ще одну заяву, коли з'явиться більше інформації", - сказали в обсерваторії.

Цивільна оборона також заявила, що землетрус магнітудою 4,4, який стався сьогодні на південному фланзі Кілауеа, був недостатнім, щоб викликати цунамі.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes? (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

Виверження вулкана Етна в Італії

В Італії на острові Сицилія 14 грудня почав вивергатися вулкан Етна.

Як повідомляється, вивергатися вулкан почалося ще 13 грудня - фонтани лави і іскри були добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.

За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни і місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.