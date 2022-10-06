Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні, але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться.

Цьогоріч суворої зими в Україні не буде.

Про це під час засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, йдеться у повідомленні Урядового порталу

"Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться", — цитує Кульбіду прес-служба Кабінету міністрів.

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Також міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, що загалом на підконтрольній території, де немає руйнувань, 16 обласних адміністрацій повідомили про повну готовність житлового фонду до опалювального сезону.

Станом на 3 жовтня внаслідок збройної агресії росії на території України загалом уражено 527 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 386 котелень, 12 ТЕЦ, 2 ТЕС та 127 центральних теплових пунктів.

"Наше завдання — забезпечити теплом кожного українця. Як і обіцяли, спільними зусиллями завершуємо підготовку до опалювального сезону в Україні. Наразі 97 % об’єктів інфраструктури на підконтрольних територіях до нього готові. Дякую всім учасникам Штабу, керівникам ОВА та громад, працівникам житлово-комунального господарства, будівельникам — вони виконали фантастичну роботу для того, щоб усі українці на підконтрольних територіях були гарантовано обігріті", — цитує Чернишова прес-служба Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 жовтня готовність паливно-енергетичного комплексу, об'єктів житлово-комунальної та соціальної сфери України до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року становить 90%.

Опалювальний сезон під час війни

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

20 вересня уряд США в рамках проекту USAID передав КП "Київтеплоенерго" труби та супутнє обладнання вартістю 1,3 млн дол., що дозволить відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тис.жителів Києва.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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