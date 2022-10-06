Кошти виділені на ремонт і технічне обслуговування труб і обладнання, що постачає газ в будинки українців.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 55 млн доларів на підготовку інфраструктури до зими.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Telegram.

"Перебуваючи в Україні, Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер сьогодні оголосила про те, що USAID виділить 55 млн дол. США для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими під час розв'язаної Росією брутальної війни. Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб і обладнання, яке постачає газ в будинки українців, установи медицини та освіти, а також підприємствам у всіх регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

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Також сказано, що близько 7 млн українців у 19 областях країни відчують допомогу з боку USAID.

"USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та захист соціально вразливих громадян, що дозволить забезпечити тепло в приміщеннях протягом зими. При наданні допомоги першочергова увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного путінського вторгнення в Україну – до яких відносяться Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Чернігівська області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ці нові кошти є доповненням до тієї значної допомоги, яку USAID надає енергетичному сектору України з початку повномасштабного російського вторгнення, і допоможуть забезпечити безперебійне постачання українцям тепла і гарячої води. В рамках цієї ініціативи USAID вже надало труби та інше обладнання, яке допомогло відновити надання комунальних послуг 22 тис.киян, які втратили доступ до таких послуг в результаті руйнування цивільної інфраструктури російськими військами.

Допомога надаватиметься в рамках проекту USAID "Енергетична безпека". Зокрема, Ця програма, розрахована на п'ять років, має на меті допомогти Україні створити більш безпечний і прозорий енергосектор.

Нагадується, що у відповідь на війну, розв'язану Російською Федерацією проти України, уряд США надав уряду України 8,5 млрд дол. для прямої бюджетної підтримки, яка допоможе продовжити фінансувати критично важливі державні послуги.

Також з лютого 2022 року уряд США надав гуманітарну допомогу на суму 1,5 млрд дол. мільйонам українців, які перебувають як в Україні, так і в сусідніх країнах.

Опалювальний сезон під час війни:

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

20 вересня уряд США в рамках проекту USAID передав КП "Київтеплоенерго" труби та супутнє обладнання вартістю 1,3 млн дол., що дозволить відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тис.жителів Києва.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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