Бойовики намагаються знизити явку виборців на Донбасі за допомогою паніки - КВУ

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН Голова правління КВУ Олексій Кошель.

«Нас непокоять факти заяв від представників терористичних організацій, різноманітна оцінка з боку РФ, інформація про стягування техніки. Ми очікуємо, що може бути застосована схема, коли внаслідок паніки, показових обстрілів буде здійснена спроба мінімізувати явку в окремих виборчих округах з тим, щоб отримати додатковий аргумент для певних спекуляцій щодо легітимності виборів», - сказав Кошель.

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Він зазначив, що на цих виборах в день голосування ключовими будуть дві проблеми для держави: питання безпеки проведення виборів на окремих виборчих дільницях, насамперед у Донецькій і Луганській областях і значні спекуляції з легітимністю виборчого процесу у цих округах.

Кошель зауважив, що завдання держави полягає в тому, щоб провести вибори у максимальній кількості виборчих округів на Донбасі.