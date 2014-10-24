Путін зізнався, що допоміг Януковичу втекти до Криму
17:13, 24 жовтня 2014Політика
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Про це президент РФ повідомив під час засідання клубу "Валдай".
Путін допоміг Януковичу втекти до Криму / Фото УНІАН
Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія допомогла екс-президенту України Віктору Януковичу втекти до Криму під час лютневих подій на Майдані. Про це він розповів у рамках засідання клубу "Валдай", передає ТАСС.
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"Не буду приховувати, ми допомогли йому (Януковичу) перебратися до Криму й він там ще перебував протягом декількох днів, в Криму; на той період часу Крим був частиною України", - розповів Путін.
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