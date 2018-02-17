Президент України і глава Пентагону обговорили необхідність миротворців ООН на Донбасі

11:44, 17 лютого 2018
Політика
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Порошенко і Меттіс обговорили необхідність розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі / фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко та міністр оборони США Джеймс Меттіс виступили за необхідність розгортання миротворців на Донбасі відповідно до принципів ООН та мінського процесу.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч відбулась в рамках Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зокрема, Порошенко висловив глибоку вдячність за тверду позицію США на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте такожМиротворців на Донбасі має очолити Швеція за участі Бразилії і Білорусі – новий звіт«В Україні вірять у лідерство Сполучених Штатів Америки у справі зміцнення трансатлантичного фронту протидії російській агресії та спробам розхитування світової законності та порядку», - наголосив Глава держави.

«Було також обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу», - йдеться в повідолменні.

Крім того, співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

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Теги: #Порошенко і Меттіс#миротворці на Донбасі#миротворці ООН на Донбасі