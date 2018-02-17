Президент України і глава Пентагону обговорили необхідність миротворців ООН на Донбасі

Порошенко та Меттіс також наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент України Петро Порошенко та міністр оборони США Джеймс Меттіс виступили за необхідність розгортання миротворців на Донбасі відповідно до принципів ООН та мінського процесу.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч відбулась в рамках Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зокрема, Порошенко висловив глибоку вдячність за тверду позицію США на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте такожМиротворців на Донбасі має очолити Швеція за участі Бразилії і Білорусі – новий звіт«В Україні вірять у лідерство Сполучених Штатів Америки у справі зміцнення трансатлантичного фронту протидії російській агресії та спробам розхитування світової законності та порядку», - наголосив Глава держави.

«Було також обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу», - йдеться в повідолменні.

Крім того, співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.