В МЗС України назвали необґрунтованим розчарування канцелярії президента Польщі щодо переговорів Розенка і Глінського

Українські дипломати стверджують, що учасники переговорів позитивно оцінили зустріч віце-прем'єрів.

У Міністерстві закордонних справ України назвали необґрунтованим розчарування канцелярії президента Польщі щодо засідання українсько-польської комісії з історичних питань за участю віце-прем'єр-міністрів України та Польщі Павла Розенка і Пйотра Ґлінського.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у мікроблозі Twitter.

«Результати переговорів на рівні віце-прем'єр-міністрів України та Польщі були позитивно оцінені обома сторонами. У цьому зв'язку вважаю необґрунтованим глибоке розчарування результатами переговорів, оприлюднене канцелярією президента Польщі» - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у канцелярії польського президента висловили глибоке розчарування результатами переговорів віце-прем'єр-міністрів двох країн, що відбулися 16 лютого.

«Відсутність рішення української сторони щодо основного питання - скасування заборони на ексгумації польських поховань на території України - означає серйозний регрес довіри та не реалізує мандат на переговори, встановлений президентами обох країн, що суттєво впливає на відносини», - йдеться у заяві.

Читайте такожЗакон про заборону "бандерівської ідеології" може створити загрозу для українців в Польщі – Розенко«Ми сподіваємось, що заборону буде скасовано найближчим часом у дусі виконання зобов'язань», - додається у заяві.

***13 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства. Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.