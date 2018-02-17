Закон про Інститут нацпам'яті має розказати світу про відсутність "польських таборів смерті" - прем'єр Польщі

Він заявив, що Польща впродовж 45 років після Другої світової війни не могла захищати на міжнародній арені свою позицію, бо не була "незалежною державою".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголошує, що закон про Інститут національної пам'яті має донести світу, що під час Другої світової війни не було "польських таборів смерті".

Про це глава польського уряду сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зокрема, стосовно закону про Інститут національної пам'яті до польського прем'єра звернувся журналіст з Ізраїлю, який пише для видання New York Times. Журналіст повідомив, що обоє його батьків народилися у Польщі, а коли почалася Друга світова війна, його матір намагалася рятували євреїв від німців. Проте, за словами журналіста, сусіди-поляки його родини повідомили Гестапо, що його матір допомагає переховуватися євреям.

"Після війни моя матір заприсяглася, що ніколи не говоритиме польською - до кінця свого життя не промовлятиме жодного слова. Якщо я правильно зрозумів, після того, як цей закон набуде чинності, мене вважатимуть злочинцем у вашій країні за те, що я кажу про це", - сказав журналіст.

Читайте такожГлава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з УкраїноюВін запитав у Моравецького, з якою метою ухвалювали цей закон, і що польська влада намагається цим законом сказати світу.

Ці слова викликали у залі бурхливі оплески.

Своєю чергою глава польського уряду заявив, що, згідно із законом про Інститут нацпам’яті, не каратимуть за висловлювання, якщо хтось казатиме, що, крім німців, злочини проти євреїв вчиняли самі євреї, чи росіяни, чи українці, чи поляки.

За його словами, польські дипломатичні установи за кордоном лише у 2017 році 260 разів змушені були реагувати на висловлювання "польські табори смерті" та "польські концентраційні табори".

"Пані та панове, не існувало польських таборів смерті", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що "були німецькі нацистські табори смерті".

У зв'язку з цим він наголосив, що Польща тепер повинна пояснювати, що протягом майже 45 років після завершення Другої світової війни не могла чітко захищати свою позицію, тому що "не було незалежної Польської держави".

За словами Моравецького, він запрошує до дискусії щодо історичних досліджень всіх, хто хоче знати про жахливі події під час Другої світової війни і про німецьку окупацію у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема. встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду Польщі.

В МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловлювали сподівання, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут нацпам'яті.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки він може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Президент України Петро Порошенко вважає, що закон про Інститут національної пам’яті не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею.