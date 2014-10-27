Порошенко почав переговори з Яценюком і Садовим про коаліцію (оновлено)

Про це повідомили у прес-службі "Народного фронту".

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Як написав прес-секретарь президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі, в даний час "глава держави займається формуванням потужної демократичної коаліції в парламенті. Для цього Петро Порошенко провів сьогодні зустріч з Арсенієм Яценюком. Також президент зустрівся з Андрієм Садовим. Переговори продовжуються".

Як повідомляв УНІАН, Юрій Луценко заявив, що проект коаліційної угоди буде оприлюднений сьогодні. "Протягом сьогоднішнього дня буде оприлюднений проект коаліційної угоди, котру ми пропонуємо нашим партнерам, і він буде містити, в основному, скорочений варіант президентської програми "Стратегія-2020", та календарний графік законодавчих ініціатив, котрі мають підтримуватися парламентською більшістю", - наголосив Юрий Луценко.