Порошенко почав переговори з Яценюком і Садовим про коаліцію (оновлено)

18:34, 27 жовтня 2014
Політика
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В даний час проходять консультації лідерів "Народного фронту" з лідерами "Блоку Петра Порошенка" з приводу формування майбутньої коаліції.

Почалися консультації щодо стоврення коаліції в новій Раді / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі "Народного фронту". 

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Як написав прес-секретарь президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі, в даний час "глава держави займається формуванням потужної демократичної коаліції в парламенті. Для цього Петро Порошенко провів сьогодні зустріч з Арсенієм Яценюком. Також президент зустрівся з Андрієм Садовим. Переговори продовжуються".

Post by Svyatoslav Tsegolko.

Як повідомляв УНІАН, Юрій Луценко заявив, що проект коаліційної угоди буде оприлюднений сьогодні. "Протягом сьогоднішнього дня буде оприлюднений проект коаліційної угоди, котру ми пропонуємо нашим партнерам, і він буде містити, в основному, скорочений варіант президентської програми "Стратегія-2020", та календарний графік законодавчих ініціатив, котрі мають підтримуватися парламентською більшістю", - наголосив Юрий Луценко.

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