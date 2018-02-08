Палата представників США ухвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України

Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади.

Палата представників Конгресу США схвалила проект “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, що спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії.

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"За" ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени, повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook..

"Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією", - йдеться у повідомленні посольства.

"У законопроекті підтверджується відданість Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО", - додали у посольстві.

Співавторами документа виступили члени Конгресового українського кокусу, конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.

Перед набуттям чинності законопроект має бути проголосований також Сенатом та підписаний Президентом США.