Через марш нацгвардійців у Кривому Розі під радянськими прапорами полетіли перші голови

Від виконання обов'язків відсторонено командира Криворізької військової частини Нацгвардії.

Командувач Нацгвардії України відсторонив від виконання обов'язків командира Криворізької військової частини.

Про це повідомив прес-секретар Національної гвардії Вадим Голуб на сторінці у Facebook.

Читайте такожПоліція порушила справу через «парад» з радянською символікою у Кривому Розі"Нацгвардія України продовжує службове розслідування за фактом участі військовослужбовцями Національної гвардії України у Кривому Розі у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників з використанням радянської символіки", - йдеться у його повідомленні.

"У ході розслідування командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров відсторонив від виконання обов'язків командира військової частини 3011 полковника В'ячеслава Мельника", - додав Голуб.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі на параді на честь 74-ї річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою. У Національній гвардії України за цим фактом призначено службове розслідування.