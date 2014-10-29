Артилерія сил АТО знищила вогневі точки бойовиків під Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Бойовики, застосувавши РСЗВ БМ-21 «Град» та артилерію, здійснили вогневі нальоти на наш підрозділ, який виконує завдання в районі населеного пункту Талаківка», - йдеться у повідомленні.

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«Вогнем у відповідь артилерійські підрозділи сил АТО знищили вогневі точки бойовиків»,- додає прес-центр АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Штаб оборони Маріуполя повідомив, що бойовики обстрілювали з «Градів» сили АТО в передмісті Маріуполя, що дислокуються в районі н. п. Талаківка, є втрати.