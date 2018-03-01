Голова Нацполіції попередив про паралізацію правоохоронної системи, якщо не змінити КПК

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, на сьогодні одночасному закриттю підлягають як мінімум 700-800 тис. проваджень.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв закликав народних депутатів терміново внести деякі зміни до оновленого Кримінального процесуального кодексу, інакше робота правоохоронної системи буде паралізована.

Відповідну пропозицію він висловив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів, повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Князєв зазначив, що 3 жовтня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Законом також внесено зміни й до Кримінального процесуального кодексу, тим самим спричинивши виникнення різноманітних ризиків для діяльності правоохоронної системи.

Так, відповідно до цих змін, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК), а також про проведення процесуальних слідчих дій повинні вноситися юридичними особами, що у випадку з поліцією – передбачено виключно щодо обласних главків поліції.

Зокрема, слідчі підрозділи позбавлені можливості звертатися до місцевого суду для отримання дозволу на проведення обшуку, тимчасового вилучення майна, накладення арешту, обрання запобіжних заходів. Відтак співробітники всіх слідчих підрозділів обласної поліції будуть зобов’язані звертатися з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження лише в один суд, розташований за місцем розташування Головного управління Національної поліції в окремій області.

«Як приклад: всі слідчі підрозділи міста Києва та Київської області повинні звертатися виключно до Шевченківського районного суду – за місцем розташування юридичних осіб поліції в місті Києві та Київській області. Цим же судом будуть розглядатися всі клопотання слідчих СБУ та ДФС», – наголосив Князєв.

Він додав, що це призведе до невиправданої витрати часу слідчими на отримання вказаних ухвал та значно збільшить навантаження на суддів місцевих судів.

Читайте такожПоправка Лозового до КПК призведе до закриття десятків тисяч кримінальних справ - ГорбатюкОкрім того, згідно зі статтею 242 (Підстави проведення експертизи) КПК, слідчий позбавлений права на призначення експертиз. Нова редакція вказаної статті значно обмежить слідчого у самостійності прийняття рішення та знизить ефективність проведення досудового розслідування.

Також голова Нацполіції звернув увагу депутатів на питання безпідставного закриття кримінальних проваджень за формальною ознакою. Зокрема, йдеться про обов’язок слідчого або прокурора закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений у статті 219 КПК, закінчився, а жодній особі так і не було повідомлено про підозру.

За словами Князєва, сьогодні у провадженні слідчих підрозділів Нацполіції перебуває понад 1 млн кримінальних проваджень. З цієї кількості особі повідомлено про підозру лише у 6,6 тис. Внесені до КПК зміни призведуть до порушення конституційних прав сторін кримінального провадження, зокрема – права на судовий захист.

За відсутності перехідних положень в частині прийняття рішень у кримінальних провадженнях, розпочатих до набуття чинності законом, підлягають одночасному закриттю як мінімум 700-800 тис. проваджень. Це, своєю чергою, суперечить доктрині кримінального права, яким передбачено строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Князєв додав, що подібна негативна практика закриття проваджень гарантовано спричинить значне зростання кількості звернень громадян України про відновлення порушених прав до Європейського суду з прав людини.

Відтак голова Нацполіції наголосив, що під час підготовки законопроекту не було враховано низку проблемних питань.

«Якщо їх не виправити та не внести до 15 березня зміни до закону – це паралізує роботу правоохоронної системи», – підкреслив Князєв.