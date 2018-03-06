"Ляпас від України": у МЗС пояснили причини розірвання контрактів "Газпрому" з Києвом

У Міністерстві закордонних справ заявили, що на ймовірне розірвання чинних контрактів між "Газпромом" і "Нафтогазом", про що заявив російський газовий монополіст, піде декілька років.

Росія сприйняла програш свого газового монополіста "Газпром" у Стокгольмському арбітражі як ляпас від України.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі телеканалу ICTV.

"18 березня в Росії мають відбутися вибори, і програш "Газпрому" українській компанії сприймається як ляпас, тому відразу була дуже емоційна реакція. І я думаю, що ні в кого немає питань, чому ця реакція була саме такою", - сказала Зеркаль.

Вона пояснила: "Якщо зараз порахувати в часі, скільки буде тривати процедура нового арбітражу (про намір "Газпрому" розірвати чинні контракти з "Нафтогазом" - УНІАН), то зрозуміло, що вона займе стільки часу, скільки (потрібно) до закінчення контракту як мінімум (контракти між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчуються 31 грудня 2019 року - УНІАН)".

Як повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилась поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) раптово відмовилась виконати свої контрактні зобов'язання й знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження зі споживання газу всередині країни, після чого «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір розірвати чинні контракти з «Натфогазом». У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. У відповідь на це в «Нафтогазі» зазначили, що українська компанія не бачить підстав для розірвання транзитного контракту.